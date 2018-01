Quase 10 anos depois, Mário Gomes está de volta a novela da Globo

Após quase dez anos desde sua última participação em uma novela da Globo, Mário Gomes voltará a uma produção da emissora. Ele foi contratado para a novela Tempo de Amar, no horário das seis.

A assessoria de imprensa da Globo confirmou a informação e disse que ele fará o papel de Eleutério, pai de Artur (Guilherme Leicam). Ainda não se sabe se será uma participação curta, ou um personagem fixo.

A última passagem de Mário pela Globo foi na novela A Favorita, em 2008. Apesar do currículo muito rico na emissora, do qual inclui-se as novelas Guerra dos Sexos e Gabriela, ficou sem espaço na televisão e chegou a vender lanches na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro.