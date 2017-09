Quarto dia de MotoRoad tem MC Gui e Tributo ao Legião Urbana

A emoção continua no quarto dia do Moto Road 2017 / Divulgação

A emoção continua no quarto dia do Moto Road 2017. O cantor MC Gui se apresenta com sucessos que animam os jovens e prometem agitar a noite. Quem abre a noite de shows é o cantor Diogo Vidhal, com uma incrível performance que homenageia Renato Russo.

Revelação da cena pop musical dos últimos anos, MC Gui nasceu em São Paulo, e começou a se aventurar no universo artístico ainda aos dez anos. O primeiro sucesso foi “Ela quer”, e desde então, não parou mais, adquirindo cada vez mais sucesso e seguidores nas redes sociais, cm sua beleza juvenil, carisma e sorriso solto. Seu show está marcado para começar às 23h.

Para quem viu e quem conheceu somente as recordações da banda de Brasília que revolucionou o rock nacional, os fãs de Legião Urbana terão uma noite inesquecível. Todos vão cantar juntos as letras sempre atuais do poeta Renato Russo, na voz impressionante do Diogo Vidhal.

Mesmo antes da morte de Renato Russo, Diogo já fazia covers do astro, mas a partir de 1996, com o falecimento de Renato, seu trabalho passou a ser mais profissional. Vidhal já percorreu todo o Brasil e se apresentou na Europa, Estados Unidos e América do Sul. No Moto Road, Diogo se apresenta acompanhado dos músicos da banda Plebheus, que também fazem homenagens à Legião aqui na Capital.

SERVIÇO - O Moto Road segue até domingo, no Parque Laucídio Coelho, que fica na R. Pacífico Lopes Siqueira, 440. – Vila Carvalho, Campo Grande- MS. Os ingressos de hoje custam R$40 (inteira antecipado, individual para pedestres). Na hora pode alterar para R$50. Para mais informações sobre a programação e valores dos ingressos, acesse http://motoroad.com.br/wp/

