4ª Semana Nacional de Arquivos será transmitida pelas redes sociais da FCMS

A 4ª Semana Nacional de Arquivos, com o tema “Empoderando a sociedade do conhecimento”, será realizada de 8 a 12 de junho de 2020. A programação estadual conta com conferências, bate-papos, exibição de curtas-metragens e exposição virtual. Os eventos serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Fundação de Cultura – Facebok e Instagran – e também pelas redes sociais dos parceiros.

A Semana faz parte das ações previstas pelo Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul. O evento já estava planejado para o mesmo período antes da pandemia, e devido à necessidade de quarentena neste período, as ações serão realizadas pelo meio virtual, evitando, assim, aglomerações e mantendo o isolamento social, uma das formas mais efetivas de prevenção ao contágio do COVID-19.

A Semana Nacional de Arquivos é um evento nacional idealizado pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Casa Rui Barbosa, e ocorre anualmente em alusão ao Dia Internacional dos Arquivos (09 de junho). É também integrante de uma programação internacional estabelecida pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA). O Arquivo Público Estadual sempre participa desta programação, ofertando palestras, cursos, formações e exposição para a sociedade, ações que este ano serão ofertadas pelo meio virtual.

A realização e execução são do Arquivo Público Estadual de MS e do Arquivo Histórico de Campo Grande, contando com a parceria e participação do Museu da Imagem e do Som – MIS; Superintendência de Gestão Documental/SAD; Sectur/Prefeitura Municipal de Campo Grande; Semed/Prefeitura Municipal de Campo Grande; Câmara Municipal de Campo Grande; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; Universidade Católica Dom Bosco – UCDB e SBT/MS.

Clique aqui para ter acesso à página oficial do evento. A programação completa, você confere clicando aqui.