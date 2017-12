Quais são os cuidados e produtos favoritos das top modelos para o verão

O verão só começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas, com o aumento das temperaturas, é difícil não pensar na próxima estação. Com o calor excessivo da época no Brasil, alguns cuidados com a pele e com os fios devem ser redobrados. As tops Carol Trentini, Isabeli Fontana, Renata Kuerten, Celina Locks e Alicia Kuczman contaram quais são seus segredos de verão para manter o visual em dia mesmo durante as férias, durante os bastidores do desfile da Água de Coco, na última terça-feira, 28.

Carol Trentini

"Já fui doida de passar protetor superbaixo no corpo para bronzear e hoje já aprendi que tenho que passar fator 30. Essa loucura de bronzear rápido não funciona mais. Depois de um dia de praia, passo um pouco de óleo de coco no cabelo, antes de dormir, deixo uma hora e depois lavo".

Isabeli Fontana

"Adoro passar um produto da LOreal, que é uma tinta que passa no corpo e abre no sol. Ele chama Tan Sublime, eu acho impecável. Fica com aquele bronzeado que é difícil de pegar. E bastante protetor solar no rosto, gosto de passar o com cor".

Celina Locks

"Gosto de usar uma água de beleza da Caudalie e também água termal. E protetor solar! Como o cabelo ressaca muito, gosto de usar a proteína do SpaDios. Ele deixa o cabelo super hidratado e evita aquele ressecamento de praia".

Alicia Kuczman

"Acho que cabelo é uma coisa que sofre muito no verão. Eu já tenho cuidado do ano inteiro - não uso condicionador, só uso máscara. E quando eu vou para praia, eu redobro o cuidado. Eu levo duas garrafas de água para praia: uma para beber e se manter hidratada e outra para enxaguar os cabelos e passar máscara pós mar".

Renata Kuerten

"Eu tomo muito mais água, protejo a pele sempre com protetor solar. Mas faço só o básico".