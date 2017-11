Quadro de 1860 faz sucesso porque pessoas estão vendo um smartphone na tela

Uma mulher caminha tranquilamente enquanto segura, com muito cuidado, um objeto entre suas mãos. Essa é uma cena vista diariamente, e entre as mãos, claro, um smartphone. Ou não tão claro assim, se a imagem for uma pintura feita em 1860.

A imagem "O Esperado" (The Expected One), do artista escocês Ferdinand Georg Waldmüller, está causando um rebuliço porque as pessoas estão vendo um celular entre as mãos da camponesa. Mas como?

Peter Russell, ex-funcionário do governo escocês e autor de um blog de poesia, comentou que uma das explicações seria que as pessoas entendem as situações de acordo com seu contexto. Se a sociedade vive "a era do smartphone" seria quase intuitivo ver um celular, mesmo em um quadro de 1860.

No Twitter, o repórter Brian Anderson, questionou se todos veem um celular. Os usuários mais atentos notaram que o objeto guardado entre as mãos é uma bíblia ou um livro religioso, como era comum na época retratada na pintura.