Quadrinho revela os segredos da vida e da obra de John Lennon

Os momentos mais importantes da existência de John Lennon e os motivos reais de suas escolhas artísticas, políticas e românticas estão em Lennon. A graphic novel, baseada no romance homônimo de David Foenkinos lançado em 2010, apresenta o ex-líder dos Beatles em confidências à sua terapeuta.

Eric Cobeyran e Horne Perreard são os responsáveis pela adaptação do romance de Foenkinos para os quadrinhos. No livro, o escritor imaginou sessões entre Lennon e sua terapeuta para contar a história do músico desde sua infância até se tornar parte de um dos maiores fenômenos pop de todos os tempos.

Na intimidade do edifício Dakota, Lennon relembra sua infância até a noite de sua morte com simplicidade e honestidade. Em uma narrativa sem falso pudor, o beatle expõe sua vida e seus acontecimentos com sinceridade e com uma dose especial de humor negro.

O relacionamento com Yoko, a paternidade, o envolvimento com drogas passando por haxixe, LSD e heroína, a fundação da banda Os Beatles, o sucesso e até os fantasmas pessoais estão expostos no álbum biográfico e preto e branco que permite o leitor se sentir um amigo íntimo de Lennon.

"Todos veem em mim o beatle, o ativista político, o louco pela Yoko. Mas não vi nada disso no seu olhar; foi o que me trouxe até seu divã. Não sei o que se deve fazer para ser feliz. Talvez seja isso o que venho procurar aqui: o manual de instruções da felicidade."

