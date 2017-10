Pussycat Dolls nega denúncias de prostitução feitas por ex-integrante

O grupo musical Pussycat Dolls negou as acusações feitas na última segunda-feira, 16, pela ex-integrante Kaya Jones, de que a girl band seria, na verdade, uma "rede de prostituição". No Twitter, ela escreveu que as integrantes da banda eram obrigadas a dormir com executivos musicais para conquistar espaço.

"Nós não podemos ficar quietas quanto às falsas acusações sobre membros do grupo participando de atividades que não aconteceram", escreveram em comunicado obtido pela revista Entertainment Weekly. "Fazer comparações entre nossas atividades profissionais no Pussycat Dolls com um grupo de prostituição não só desvaloriza tudo pelo o qual nós trabalhamos em todos esses anos, mas também tira o foco das milhões de vítimas que estão denunciando abusos pelo mundo inteiro", continuaram.

A banda afirmou que não presenciou nada que Kaya alega ter acontecido e ainda oferece apoio à ex-colega caso ela precise. "Se Kaya participou de alguma experiência de que nós não soubemos, a encorajamos a procurar ajuda e a lembramos que estamos aqui para prestar apoio", finalizaram.