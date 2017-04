'Purple Rain' será relançado em CD duplo e versão expandida

A trilha do filme 'Purple Rain', o maior sucesso comercial do cantor e compositor norte-americano Prince, vai ser relançada em junho numa versão expandida com seis músicas inéditas (entre elas "Possessed" e uma versão de estúdio de "Electric Intercourse").

As gravadoras NPG e Warner ainda planejam lançar um terceiro CD com outras músicas, acompanhado de um DVD que traz um show de Prince em 1985. Prince, conhecido como um dos mais influentes e inventivos músicos de se sua era, foi encontrado morto em sua casa em Minessota, nos Estados Unidos, no dia 21 de abril de 2016.

Veja Também

Comentários