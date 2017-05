Público se envolve e Semana Pra Dança 2017 supera expectativas

Sete dias (23 a 29/4) voltados para a pluralidade e a versatilidade da dança com a participação intensa do público, com aproximadamente 5.500 pessoas que prestigiaram os espetáculos em diversos lugares da cidade tendo lotação máxima todos os dias, com apresentações de grupos locais e de outros estados bem como a realização de oficinas, possibilitando o compartilhamento de experiências. Assim foi a 10ª edição da Semana Pra Dança 2017 que teve seu encerramento no sábado (29) no dia Internacional da Dança na Plataforma Cultural próximo à Feira Central e que culminou com a performance Cosmic Dance de SP, onde o público foi contagiado e o que se viu foi uma multidão dançando ao som da World Music.

O ‘Viradança’ reuniu dezoito grupos de danças da capital e do interior que se apresentaram com os mais variados estilos, desde o contemporâneo, hip hop, até dança de salão. Vinicius Martins, 18 anos, do Grupo Urbe de Corumbá e que atua com dança há quatro anos, foi um dos que se apresentou e ficou emocionado com a participação, “foi uma emoção, a gente ensaia tanto tempo e ser prestigiado pelo público que está aqui é muito bom”. Já o professor de dança de Vinicius, Edelton Amorim que há cinco anos dá aula de dança para alunos de Corumbá e Ladário considera importante o evento e ficou agradecido pelo convite, “a gente veio mostrar que a dança também existe no interior e estar aqui é uma oportunidade de conhecer várias pessoas que atuam com esta arte em MS e também que este evento fomenta a dança e propicia a troca de experiências e vivências”, destacou Amorim.

A participação intensa público em todos os espetáculos foi observada por Renata Leoni, superintendente da Sectur, “estou muito surpresa com a quantidade de pessoas. É uma construção de dez anos e isso demonstra que o público está mais participativo”, ressalta Leoni. Marcos Matos, do Colegiado Setorial de Dança também comunga da mesma opinião e reitera o sucesso do evento, “a melhor edição de todas, a mais organizada, integrada. Acho um momento importante, pois a categoria e o público estiveram presentes em todas as ações, com grande parte do público inclusive voltando para casa por causa das lotações. Espero que o poder público faça mais pela dança já que o público está sedento por manifestações culturais”, pontua Mattos.

Para Julia Aissa, coordenadora do Núcleo de Dança da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) o evento buscou explorar as várias possibilidades de interação que a dança possa ter, “a Semana Pra Dança oportunizou o diálogo da dança com outras linguagens; a dança com o audiovisual, as artes plásticas, música e performances”, ressalta Aissa.

O professor de dança Ranúbio Rocha, 26 anos, que assistia as apresentações, considera essencial o evento para a difusão da cultura bem como o incentivo àqueles que praticam dança, “os estudantes de dança tem a oportunidade de mostrar o processo criativo deles”.

A servidora pública Silvana de Macedo disse ter participado da Semana Pra Dança pela primeira vez e ficou encantada com o que viu, “achei lindo, a gente vê um modo de se expressar e isso foi feito através da dança”. Quem também gostou muito foi a dançarina Ludimila Rotta, “o lugar é bacana e a ideia ótima, muito legal ver as pessoas sentadas nos trilhos vendo os espetáculos”.

A Semana Pra Dança 2017 foi realizada pela Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e contou com as parcerias da: Câmara Setorial de Dança de Campo Grande, SESC Regional, Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, Secretarias de Educação do Estado e do Município, Shopping Norte Sul Plaza, Cinépolis, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Teatro Glauce Rocha, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Curso de Artes Cênicas e Dança, Feira Central, IPHAN, Drama Bar, Centro Cultural José Octávio Guizzo e Rádio Educativa FM.

Veja Também

Comentários