Público reclama de Dudu Camargo no comando do 'Teleton'

Dudu Camargo entrou neste sábado, 28, com terno, gravata borboleta metalizada e sua imitação de Silvio Santos no palco do Teleton, dividindo o comando com outros veteranos da TV, e logo se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Mas o motivo do pupilo estar no Trending Topics do Twitter não é dos mais louváveis: o público simplesmente está detestando a sua participação. No Twitter, as manifestações contrárias à sua participação são inúmeras. Sobretudo por ele ter dito, por mais de uma vez, que é jornalista - sendo que tem 19 anos e nunca se matriculou em um curso universitário.

A cantora Mariana Belém, filha de Fafá de Belém, foi uma das que se manifestou contra o garoto: "Graças a Deus não estou na bancada na hora desse imbecil!! Obrigada Senhor!! Dudu Camargo não", escreveu.