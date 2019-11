Fasp: público vai vivenciar a essência do tango com espetáculo argentino

Campo Grande (MS) – O Festival América do Sul Pantanal 2019 traz um verdadeiro presente ao público, no dia 16 de novembro, na Praça da Independência. Trata-se do show Tango Sin Fronteras, da Companhia de dança de mesmo nome formada por experientes e renomados professores e bailarinos convidados.

O público poderá apreciar danças e músicas tradicionais, uma releitura do começo do tango compadrito e milonga até chegar ao tango atual, moderno e carismático, deslumbrando-se com a destreza dos bailarinos e das majestosas vozes dos cantores que os acompanharão e terminarão por dar o clima cênico que fará com que o público se sinta parte desta aventura.

“Vamos apresentar um show mágico, cheio de surpresas e emoções onde o único limite é a imensidão”, diz Martina Waldman, que com José Fernández produz e dirige o show. Ela enfatiza que a qualidade humana e artística dos bailarinos é sólida, cada um com suas características pessoais. “Estamos muito felizes de seguir trabalhando duro e em colaborar para que a equipe cresça conjuntamente”.

Martina e José têm mais de dez anos de experiência com tango e dançam juntos há mais de oito anos. Eles viajam o mundo ensinando o tango argentino como arte e cultura, selecionando casais para competições, treinando bailarinos profissionais e de elite e muitas vezes são convidados para participar do júri de competições na Europa, Ásia e América Latina.

Martina explica que o projeto de formar uma Companhia de dança surgiu há alguns anos, depois de quase dez anos dançando com seu par, José Fernández. “A primeira coisa que consideramos foi pensar os nomes dos artistas com quem queríamos contar, que desde já agradeço a plena confiança que depositaram em nós desde o princípio, quando comentamos com eles sobre o projeto. São todos amigos, além de grandes artistas. Esses foram os requisitos para que realmente tudo funcionasse com êxito”.

Participam do espetáculo Tango Sin Fronteras, além de Martina e José, os bailarinos Gonzalo Bogado e Jimena Toñanez; Andres Fernández e Daiana Budiño; os cantores Jesús Hidalgo e Antonela Cirillo, e os artistas convidados Gonzalo Leiva e Maximiliano Morales Bravo.

Todos os participantes estão felizes e ansiosos por se apresentar em Corumbá, no Festival: “Levamos ao público um show multidisciplinar, mágico, atrativo e único. Combinamos o tango tradicional, o tango moderno atual, o folclore argentino, a acrobacia e as vozes dos cantores. Convidamos o público do Festival a vivenciar junto aos artistas esta experiência única, que transcende toda fronteira”, diz Martina.

Esta maravilha de show e toda a dedicação dos bailarinos e músicos você confere no dia 16 de novembro, sábado, às 18 horas, no Palco Jardim, que será montado na Praça da Independência, em Corumbá, para o Festival América do Sul Pantanal 2019. O Fasp é realizado com investimento público da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e apoio da Energisa, Vale, Caixa Econômica Federal (CEF) e Governo Federal.