Proximidade entre Neymar e Bruna em casamento anima fãs

Com tantas idas e vindas, o ex-casal Bruna Marquezine e Neymar acumula uma legião de fãs que torcem para os dois se reconciliarem de vez. E o reencontro de "Brumar" no casamento de Marina Ruy Barbosa no sábado, 7, deixou muita gente com esperança.

Em vídeos publicados nas redes sociais por convidados da festa, os dois conversam bem próximos. Teve gente que viu até um suposto selinho entre eles.

Na semana passada, foi ao ar uma entrevista de Neymar a Tatá Werneck na qual ele deu a entender que ainda ama Bruna.

