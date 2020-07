Próxima live do #SescEmCasa será com a banda On The Road

A banda "On The Road" - (Foto: Divulgação)

Na próxima sexta-feira (10), às 19h30, o #SescEmCasa transmite em seu canal no Youtube, mais uma live com o rock nostálgico da banda "On The Road".



"Estamos muito felizes de participar dessa iniciativa incrível do Sesc Morada dos Baís e preparando um repertório alegre, porque estamos precisando sorrir. Esperamos todos vocês", convida o vocalista e guitarrista da banda, Rafael Barros.



Os integrantes da Cover Up comandam a animação no dia 17. Dia 24/07 tem MPB com Karina Marques. A programação de lives de julho se encerra no dia 31, com apresentação da banda Xapa, que leva para o público um show com muito pop rock e reggae.



"Neste momento de pandemia, o Sesc por meio do Programa Mesa Brasil, está com o desafio que de ajudar as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade social antes do coronavírus e as pessoas que perderam sua renda por conta da pandemia. Estamos num momento muito crítico, e por este motivo, precisamos da ajuda de todos que de alguma forma podem ajudar. Vamos fazer com que essas doações cheguem a quem realmente precisa", convida a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.



Durante a trasmissão é disponibilizado na tela um QR Code para doações, além de alimentos, também são recebidas doações de álcool em gel, máscaras, protetores faciais, óculos de segurança e valores em dinheiro, que serão convertidos em alimentos e EPIs para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc. As doações seguem por meio do site.