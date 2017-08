Prorrogadas as inscrições para comunicações orais no XXVII Confaeb

Campo Grande (MS) – Foi prorrogado o prazo, até 3 de setembro de 2017, para submissão de comunicações orais no XXVII Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil (Confaeb). O Congresso será realizado de 14 a 18 de novembro, em Campo Grande. A organização é da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Poderão participar, com comunicação oral para a apresentação de trabalhos e/ou como ouvintes do XXVII Confaeb, docentes do ensino superior; docentes da educação básica; estudantes de pós-graduação; estudantes de graduação e profissionais atuantes no campo das artes ou estrangeiros.

As apresentações de trabalho serão por meio de comunicação oral, devendo ser realizada a submissão do artigo completo, contendo no mínimo 8 e no máximo 12 laudas (considerando todos os elementos do artigo), em acordo com as normas estabelecidas no modelo de formatação de trabalho, disponível no site do evento.

A apresentação das comunicações orais será organizada, em função dos Grupos de Trabalho, em acordo com as temáticas escolhidas por seu(s) autor(es). A organização dos Grupos de Trabalho é em função de três eixos:

Grupo de Trabalho de Fundamentos (reflexões advindas da Teoria, História, Crítica, Estética);

Grupo de Trabalho de Poéticas (reflexões dos Processos de Criação Artística organizados em função das Poéticas que estruturam o Ensino de Arte);

Grupo de Trabalho em Ensino (reflexões decorrentes dos processos educativos).

Cada participante pode submeter até dois trabalhos como autor, sem limitação para a coautoria. Estudantes da graduação, com autoria em trabalho submetido ao evento, devem ter um docente como coautor.

A divulgação dos trabalhos aprovados, recusados e com sugestões para revisão será no dia 24 de setembro de 2017.

A ampliação do prazo visa atender aqueles que tenham experimentado alguma dificuldade durante o processo e/ou precisem de um prazo maior para formalizar sua adesão à Faeb ou demais associações de arte educadores. A submissão deve ser realizada via internet no site.

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Veja Também

Comentários