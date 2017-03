Promotores de Justiça da área ambiental receberão treinamento na estância Caiman

Fazer que o Pantanal seja reconhecido com todos os títulos que tem de patrimônio e reserva. Essa é uma das atividades desenvolvidas pelo Instituto SOS Pantanal que oferecerá ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul a oportunidade de treinamento para 16 Promotores de Justiça que atuam na área ambiental, nos dias 29 a 31 de março.

Durante o treinamento serão ministradas palestras sobre os impactos ambientais globais e também no Bioma do Pantanal, encontro com integrantes da Polícia Ambiental e do IBAMA, entidades com atuação na região e também planejamento de atuação.

A colaboração do Instituto SOS Pantanal deu-se em razão daquela instituição possuir uma política de formação de agentes públicos e privados utilizando-se de parceria com a “Estância Caiman”, sem custos para os participantes, a exemplo do que ocorreu recentemente com evento em que esteve presente o Ministro do Meio Ambiente Sarney Filho, os Governadores dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Secretários de Meio Ambiente e Turismo e outros. A ideia que o Instituto SOS Pantanal tem, na escolha da Estância Caiman, em Miranda, ajuda a fortalecer essa aproximação, já que o Presidente do Instituto SOS Pantanal, Roberto Klabin, é o dono da propriedade” afirmou Felipe Augusto Dias, diretor executivo do Instituto SOS Pantanal.

“Esse é o primeiro curso que disponibilizamos em parceria para os Promotores de Justiça da área ambiental, onde queremos também apresentar nossos projetos ambientais.”

Instituto SOS Pantanal

O Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai SOS Pantanal é uma organização não-governamental, privada, sem vínculos partidários ou religiosos e sem fins lucrativos. Lançado em julho de 2009, tem a missão de informar e promover o diálogo para um Pantanal sustentável.

Sua estrutura organizacional é composta por 30 conselheiros que se dividem em Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Conselho Técnico Científico Político. O Diretor Executivo é responsável pela parte operacional do Instituto.

Com representantes dos diversos setores da sociedade pantaneira o SOS Pantanal surge em um momento especial, em que a necessidade da gestão do conhecimento e do diálogo intersetorial são fundamentais para a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais do planeta. Esta nova proposta chega para somar com outras iniciativas da região, com o intuito de tornar-se uma ferramenta fundamental na facilitação do diálogo.

O Conselho do Instituto SOS Pantanal congrega os vários olhares e interesses sobre a BAP e suas formas de desenvolvimento e conservação.

O Instituto promove a gestão do conhecimento e a disseminação de informações de forma clara, alcançando os principais stakeholders (governos, formadores de opinião, grandes empreendimentos, fazendeiros e pequenos proprietários de terra da região) e a população em geral, de forma a sensibilizá-los e desencadear impactos positivos para a conservação e desenvolvimento sustentável do Pantanal.

