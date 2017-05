Projetos culturais podem ser inscritos a partir de hoje nos editais FMIC e Fomteatro 2017

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), abriu nesta segunda-feira (15), as inscrições para projetos culturais receberem recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro).

Interessados em participar dos editais têm até o dia 14 de junho de 2017 para enviar as propostas. As regras do certame, bem como anexos e ficha de inscrição estão disponíveis para downloands na página da Sectur na internet.

Podem participar do FMIC projetos culturais ligados à música, artes visuais, cinema, fotografia, literatura, artesanato, pesquisas, artes cênicas (circo, dança e ópera), documentação, patrimônio cultural material ou imaterial, preservação e restauração do patrimônio histórico, artístico, cultural e arquitetônico. A Prefeitura disponibilizou recursos financeiros na ordem de R$ 3.200.000.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) para contemplar as atividades selecionadas neste edital.

Quanto ao FOMTEATRO, o Executivo reservou a quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para projetos referentes ao Teatro. Os dois editais contam com 15 etapas cada um.

As propostas inscritas nos certames serão conhecidas por meio do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) no dia 19 de junho; já as publicações dos habilitados e inabilitados estarão no Diogrande do dia 26 de junho.

Clique aqui para ter acesso ao edital e demais documentos do FMIC e Fomteatro 2017, ou aqui para ver a edição de hoje do Diogrande, onde consta o anúncio dos certames.

