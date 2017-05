Projeto Zamba recria a história das Américas através da música instrumental

O álbum homônimo, por exemplo, foi lançado em 2016. As sete faixas do material contam - em ordem cronológica - trechos desta história / Divulgação

O projeto musical Zamba se propôs a narrar a trajetória sociocultural das Américas através da música instrumental. Após muito estudo e pesquisa, o grupo conseguiu captar a essência deste conteúdo, registrados em CD e DVD.

O álbum homônimo, por exemplo, foi lançado em 2016. As sete faixas do material contam - em ordem cronológica - trechos desta história.

“Buscamos de uma maneira singela narrar o início de tudo com tambores cubanos e africanos e, a partir daí, construir uma narrativa que passa pelo jazz, pelo soul, dentre outros estilos, resgatando nossa identidade”, comenta Állan Azambuja, um dos idealizadores do projeto.

A primeira música do disco, Zumba, é composta basicamente por tambores ao estilo tribal, fazendo referência ao nascimento das primeiras civilizações. O trabalho segue com Zambi, nome que significa Deus em várias etnias. Nesta faixa, o percussionista Fabio Salem relembra o período de escravidão com o som de seu berimbau.

A história avança em New Pacha. O nome remete a “Novo Mundo” (New: “novo” em inglês; Pacha (abreviação de Pacha Mama), que significa “mãe Terra” ou “mundo” na América Andina). “A música resume a época em que negros e escravos foram proibidos de tocar seus instrumentos. E, para continuar fazendo música, era preciso tocar os instrumentos do homem branco, do colonizador”, explica Gabriel Lima, músico que ajudou a fundar o grupo.

Nas faixas seguintes, Praise, Peabiru, Jaguará e No Harlem, o grupo Zamba flerta com o Jazz e o Soul estadunidense. Todas as músicas do disco compõem o Zamba Ao Vivo no Teatro da Rotina, que conta ainda com mais uma nova faixa, Cordillera. O material foi lançado em fevereiro de 2017. O DVD foi produzido pela Quixó Produções em parceria com o estúdio Azambuja.

O projeto vem ganhando espaço. Em março, por exemplo, o grupo foi uma das atrações do projeto Instrumental Sesc Brasil, realizado no Teatro Anchieta, unidade Consolação.

O projeto trabalha, ainda, na produção do segundo disco, que deve ser lançado no final de 2017. As composições Cordillera, Solstício, executadas no palco do Sesc Consolação, estarão neste novo trabalho.

