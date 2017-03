Projeto promove Seminário de Artes Visuais com profissionais de renome nacional

O projeto “Artes Visuais em MS – Campo Aberto”, contemplado no Fundo de Investimentos Culturais (FIC), pela Secretaria de Cultura e Cidadania - SECC, promove, nos dias 31 de março e 01 e 02 de abril, o Seminário "Campo Aberto para Artes Visuais".

Com programação para o período vespertino e noturno, o evento tem vagas limitadas e terá personalidades importantes palestrando, sendo eles: Laerte Ramos (SP), Suzana Queiroga (RJ), Janaina Mello (RJ), Divino Sobral (GO) e Roseli Alves (SP).

O objetivo, conforme explica a idealizadora e coordenadora do projeto, a artista plástica Ana Ruas, é incentivar o debate crítico e difusão de ideias, possibilitando a ampliação de conhecimento e expectativas com relação a temas relevantes da arte contemporânea.

As vagas são limitadas e destinadas a todos os interessados, independente de formação e atuação. No corpo do e-mail é necessário enviar nome completo, telefone, formação e área de atuação.

Programação Seminário:

31 de março

15h às 17h - MARCO - Museu de Arte Contemporânea

18h30 às 20h30 - Ateliê Ana Ruas

01 de abril

15h às 17h - MARCO - Museu de Arte Contemporânea

18h30 às 20h30 - Ateliê Ana Ruas

02 de abril

15h às 17h - MARCO - Museu de Arte Contemporânea

Palestras:

Formas de navegação: ciência, arte e oceano

Palestrante: Suzana Queiroga (RJ ) - Artista brasileira entre os principais expoentes da assim chamada Geração 80;

Percursos na Arte Contemporânea

Palestrante: Laerte Ramos (SP) - Destaca-se no panorama da arte contemporânea brasileira e trabalha com diversas linguagens como, o vídeo, a instalação, a performance e a ação urbana;

A violência na arte contemporânea brasileira

Palestrante: Divino Sobral (GO) - Artista e curador independente, diretor do Museu de Arte Contemporânea de Goiás entre 2010 e 2013 e artista premiado com o Prêmio Curadoria do Prêmio Marcantonio Vilaça CNI SESI SENAI (2015);

Quando o museu é uma escola

Palestrante: Janaina Melo (RJ ) - Crítica de arte, curadora, pesquisadora de ensino e de história da arte. Atualmente é gerente de Educação do Museu de Arte do Rio. Foi curadora de Arte e Educação do Instituto Cultural Inhotim, (2007-2012).

A formação dos professores: A arte do encontro ao Encontro da Arte

Palestrante: Roseli Alves (SP) - Atua como facilitadora de redes e coordenadora de programas e projetos que visam contribuir para formação e prática de profissionais da educação como, por exemplo, o site Arte na Escola.

Artes Visuais em MS - Campo Aberto

Contemplado no Fundo de Investimentos Culturais (FIC), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o projeto “Artes Visuais em MS – Campo Aberto” acontece entre os meses de março e setembro de 2017, em Campo Grande. O projeto é idealizado e coordenado pela artista plástica Ana Ruas, que promoverá além do seminário, intervenções e ações educativas com a proposta de incentivo ao intercambio, debate crítico, difusão de ideias, produção, circulação e oficinas, afim de formação de público para a arte contemporânea, com enfoque em intervenções e instalações.

Serviço: Estão abertas as inscrições para o Seminário "Campo Aberto para Artes Visuais". Mais informações e inscrições diretamente no e-mail [email protected] ou no telefone (67) 99202-4095.

