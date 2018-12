Projeto "Rede Hip Hop: Arte no Entorno" encerra as atividades com apresentações gratuitas neste sábado (08)

A programação será encerrada de noite com a Mostra de Danças Urbanas com apresentações das turmas atendidas - Divulgação/Isabella Ferreira

No próximo sábado (08), às 19 horas, na praça do Rádio, o projeto “Rede Hip Hop: Arte no Entorno” encerra suas atividades com apresentações gratuitas dos alunos que participaram das Oficinas de Danças Urbanas pelo interior do estado e de grupos de dança convidados. O projeto foi realizado de maio a novembro deste ano, contemplando crianças com mais de 10 anos, jovens e adultos e, aconteceu em Nova Alvorada do Sul-MS, Ribas do Rio Pardo-MS, Terenos-MS e na comunidade Furnas do Dionísio em Jaraguari-MS.

O programa itinerante buscou difundir o ensino das danças urbanas em diferentes localidades de Mato Grosso do Sul, por meio da circulação de oficinas. A proposta foi aproximar, democratizar o acesso e estimular iniciativas ligadas ao movimento Hip Hop. As aulas foram realizadas durante seis meses, com encontros semanais; conduzidas pelos professores Irineu Ruach e Reginaldo Borges e, pelas professoras Ariane Nogueira e Jackeline Mourão. A produção está sendo realizada pelos produtores Ralfer Campagna, Marcos Mattos e Kelly Queiroz.

“As cidades foram receptivas com a proposta e, durante seis meses, aproximadamente 200 pessoas passaram pelas atividades do projeto. Durante este período os professores, sob orientação da coordenadora e arte educadora Kelly Queiroz, colocaram em prática um plano pedagógico criado especialmente para o projeto. Todos os municípios passaram por vivências similares, mas também foram estimulados a criarem os seus próprios caminhos, a partir do contexto e demanda na qual estavam inseridos. O resultado será apresentado na Mostra de Danças Urbanas do Encontro Rede Hip Hop, nosso evento de encerramento das atividades”, conta Ralfer.

Encontro Rede Hip Hop

No sábado (08) será realizado um grande encontro entre os participantes do projeto “Rede Hip Hop: Arte no Entorno” em Campo Grande-MS. Com o propósito de integrar os alunos dos diferentes municípios, durante o dia serão realizados workshops de danças urbanas, conduzidos pelos profissionais Roger Pacheco e Livia Lopes e haverá a apresentação do espetáculo ‘Plagium?’, da Cia Dançurbana. A programação será encerrada de noite com a Mostra de Danças Urbanas com apresentações das turmas atendidas, além de grupos e companhias locais. A Mostra será gratuita.

“Foi a nossa primeira experiência nessas comunidades e agora, ao fim do projeto, percebemos a importância em dar continuidade nesta parceria com a gestão de cada município, fortalecendo e ampliando a iniciativa para que mais pessoas tenham acesso a arte e a cultura”, finaliza Ralfer.

O projeto tem investimento do Fundo de Investimentos Culturais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania e do Governo do Estado de MS. Além disso, a Mostra de Danças Urbanas conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR.

Serviço: a Mostra de Danças Urbanas, do Encontro Rede Hip Hop, que faz parte do projeto “Rede Hip Hop: Arte no Entorno”, acontece neste sábado, às 19 horas, na Praça do Rádio, no centro da capital. Mais informações pelo telefone (67) 99236-8476 ou pelo Facebook www.facebook.com/paginaredehiphop.