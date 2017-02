Projeto leva crianças a “viagem musical no tempo” com apoio do Governo do Estado

Músicas de diferentes épocas, mas estilos que se mesclam. Em comum a mesma identidade sul-mato-grossense. O público: crianças e adolescentes dos sete aos quinze anos reconhecem – empolgados – pelos sons de Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Ju Souc e Renan Nonato canções que fazem parte da nossa cultura.

Na plateia os 330 alunos da Escola Estadual Antonio Valadares, de Terenos, assistiam à penúltima apresentação do projeto “Trajetória da Música de Mato Grosso do Sul”, patrocinado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura, que se encerra nesta quarta (22 de fevereiro), às 9h30, com um show para os alunos da Escola Estadual Severino Ramos de Queiróz, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O projeto coloca em circulação, em diferentes escolas da Rede Estadual de Ensino, um espetáculo musical especialmente produzido para relembrar músicas e artistas do Estado que desde os anos 1940 ajudam a formar a nossa identidade artística.

Além das canções, os quatro artistas contam no palco a história das composições e seus compositores e dos movimentos culturais aos quais são identificados, uma verdadeira aula de história regional para crianças e adolescentes.

O espetáculo passa pelas clássicas Chalana, o Sol e a Lua, Trem do Pantanal, chega a canções contemporâneas que alcançaram todo o Brasil, como Chora Me Liga e autorais dos músicos que atuam no projeto e que também carregam grande bagagem artística pelos palcos brasileiros.

“É um projeto que encanta por ampliar a sensação de pertencimento cultural. Ele também desperta nas crianças uma fagulha, um interesse sadio pela música. É muito bonito ver meninas empolgadas em aprender bateria, incentivadas por uma musicista de talento como é a Ju Souc. É uma enorme recompensa”, explica o secretário de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, Athayde Nery.

