Projeto Estufa trata do futuro da moda

A moda está em mutação. Os novos formatos de desfiles, a necessidade de uma produção mais sustentável e o avanço da tecnologia e da internet resultaram em uma atmosfera de instabilidade e reflexão. Criado com o intuito de conectar profissionais, empresários e estudantes, o Projeto Estufa é uma iniciativa da São Paulo Fashion Week para colocar em pauta questões que permeiam os processos, as inovações e o futuro do setor.

Na 43ª edição do evento, encontros, desfiles e palestras reúnem o público no prédio da Bienal do Parque do Ibirapuera. "Desde sua criação, há 22 anos, a SPFW assume o compromisso de fomentar transformações", diz Paulo Borges, diretor e idealizador do evento. "Sempre nos preocupamos em ir além das tendências - somos a primeira semana de moda 'Carbon Free' do mundo, por exemplo."

Nomes importantes de diversas áreas como Jeffrey Hogue, diretor global de sustentabilidade da C&A, Marcelo Rosenbaum, Flávia Aranha e Alexandre Herchcovitch fazem parte da programação, que acontece em paralelo ao calendário de desfiles. As apresentações do projeto ainda trazem marcas que investem em uma produção manual, como Helen Rödel e Llas.

