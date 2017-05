Projeto de lei inclui Feira da Bolívia no Calendário Oficial de MS

Existente há mais de 10 anos na Praça da Bolívia, a Feira da Bolívia pode entrar para o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei n° 3.945, de agosto de 2010. É o que propôs o deputado estadual Dr. Paulo Siufi, com o Projeto de Lei n° 87/2017, na manhã desta quinta-feira (4/5), na Assembleia Legislativa.

A Feira da Bolívia foi fundada em agosto de 2005, e é realizada todo segundo domingo de cada mês, na Praça da Bolívia entre as Ruas Dias Ferreira e Barão da Torre, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. Além de divulgar o artesanato boliviano, o evento reúne manifestações culturais do país, oportuniza espaço para novos talentos consagrados e também movimenta a economia.

“Como deputado me sinto honrado em poder homenagear essa colônia tão aguerrida, povo irmão, que além da culinária, dança típica e artesanatos, trazem alegria na Praça da Bolívia todo segundo domingo de cada mês”, destacou o deputado.

A leitura do projeto foi acompanhada em plenário pela fundadora da praça da Bolívia, Dione Zurita, sua filha Ingra Lidia e Suzana Mancilla, irmã do também fundador, Edgar Mancilla.

“Estou muito bem representado aqui pela minha amiga Dione, a rainha das salteñas (tipo de pastel assado originário da Bolívia). A partir deste momento, será dado mais valor ao evento de vocês através do Calendário Oficial de Mato Grosso do Sul”, explanou o deputado Dr. Paulo Siufi.

