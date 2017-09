"Dia da Comunidade Nordestina no Estado do MS" será comemorado em 13 de junho

A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul aprovou hoje (13) em 2ª votação, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), que institui o "Dia da Comunidade Nordestina no Estado do MS". Pela proposta, a data deverá ser incluída no Calendário Cívico e Cultural do Estado a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de junho.

Segundo o autor do projeto, o objetivo é homenagear o povo nordestino que vive em Mato Grosso do Sul e exaltar sua importância para o desenvolvimento do Estado. "Temos a presença marcante desses migrantes em vários municípios de Mato Grosso do Sul, especialmente em Coxim e na região da Grande Dourados, onde a influência de sua cultura é forte. Nada mais justo que instituir um dia para homenageá-los e ao mesmo tempo, agradecer", explicou.

Ao defender a aprovação do seu projeto, Amarildo Cruz parafraseou o cantor Baiano Gilberto Gil: "Como já dizia Gilberto Gil em uma de suas canções, 'A Bahia já me deu régua e compasso', mas na verdade foi o povo nordestino que nos deu régua e compasso, com toda sua riqueza cultural".

O projeto entrará em vigor assim que for sancionado pelo Executivo.

Veja Também

Comentários