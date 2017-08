Alunos do AJA e ensino médio da Escola Estadual Riachuelo participaram da exibição do filme nacional “Os Inquilinos”

Maria do Carmo explica que o AJA é um projeto que atende estudantes com diversas problemáticas / Divulgação

Os alunos do projeto Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA) e alguns alunos do ensino médio da EE Polo Riachuelo tiveram uma aula diferente na manhã desta sexta-feira. Eles participaram da exibição do filme nacional “Os Inquilinos”, por meio de parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e Biblioteca Pública Estadual Isaias Paim.

A Biblioteca possui um acervo de filmes nacionais próprios para serem exibidos em escolas e instituições interessadas, devido à lei n° 9.394, de 1996, que prevê a exibição de filmes nacionais como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola. A coordenadora do AJA na escola, Maria do Carmo Paim, escolheu o filme “Os Inquilinos (Os incomodados que se mudem)”, do diretor Sérgio Bianchi.

Maria do Carmo explica que o AJA é um projeto que atende estudantes com diversas problemáticas. “Muitos são infratores, oriundos das Uneis, com problemas econômicos, familiares, muitos nâo têm família, o pai ou mãe estão presos, é uma população específica que a escola regular não soube incluir no seu trabalho”.

A diretora substituta Tânia Maria da Silva diz que os alunos têm idade entre 14 e 17 anos que não concluíra o ensino fundamental no tempo normal curricular. “Hoje eles estão socializados, aqui eles encontraram um projeto que os abraçou, feito na base do amor. Por meio da conversa, do teatro, de filmes, comemorações dos aniversariantes do mês, oficina de horta, canto, dança, eles têm apoio no aprendizado. Os professores trabalham os assuntos sociais, tudo o que a gente vive, mas de forma diferenciada”.

O professor e também coordenador do AJA, Ademir Adorno, afirmou que o apoio com a FCMS e com a Biblioteca Isaias Paim agrega valor para a escola. “Todo projeto que vem da comunidade para a escola é sempre bem-vindo. Os alunos são carentes nos aspectos familiar e cultural. A exibição de filmes traz ara eles muitas novidades, assuntos com visão diferenciada, um conteúdo que vai enriquecer o mundo deles. Muitos não têm acesso frequente ao cinema. Ver um filme nacional vai ter um impacto neles”.

O aluno do 8º e 9º ano do AJA, Breno da Silva Melgarejo Serpa, achou o filme legal, ‘maneiro’. “Aprendi que nós devemos ter segurança com o negócio, com nosso emprego, e para não dar muita confiança para os vizinhos, porque prejudicaram o velhinho. Thiago Sol, aluno do 7º e 8º ano do AJA, gostou do filme. “Achei legal, porque explica a realidade da favela, mostra pensamentos sobre como é a favela”.

A coordenadora da Biblioteca Estadual Isaias Paim, Eleuzina Crisanto, agradeceu a todos os presentes e convidou os alunos para fazer uma visita na sede da Fundação de Cultura do Estado. O assistente de Atividades Culturais, Jean Carlos Rego Gama, responsável pela exibição, estendeu o convite especifica mente para a biblioteca. “Lá vocês podem fazer trabalhos escolares, levar livros para casa, tem livros técnicos de diversas áreas, mangás, tem bastante coisa lá”.

As escolas e instituições que quiserem fazer parceria com a Biblioteca Estadual Isaias Paim para exibição de filmes nacionais, inclusive com audiodescrição e legendas descritivas, podem entrar em contato pelos telefones: (67) 3316-9175 ou (67) 3316-9161.

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Fotos: Debora Ferreira

