Projeto cria hijabs para Barbies e doa renda para iniciativas multiculturais

Uma iniciativa norte-americana criou hijabs para Barbies para estimular a diversidade e lutar contra estigmas negativos. O Hello Hijab vende os lenços típicos muçulmanos por seis dólares e toda renda é revertida para organizações que lutam pela inclusão e pelas comunidades multiculturais.

O projeto faz parte da For Good, uma pequena organização social em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O objetivo deles é ajudar pessoas marginalizadas no país, como a comunidade muçulmana.

De acordo com o site, o Hello Hijab acredita que, apesar de as pessoas serem diferentes e terem crenças diferentes, as características em comum devem ser mais fortes. "Nós lutamos por um mundo onde todos vivam juntos".

Em entrevista ao Mashable, Gisele Fetterman, uma das criadoras do projeto, diz que a ideia surgiu ao ver as bonecas de sua filha, Grace. Ela percebeu que nenhuma delas parecia com as mães e avós de suas amigas muçulmanas e que não é fácil encontrar brinquedos assim no mercado.

"Acho que meninos e meninas deveriam ter acesso a isso hijab para bonecas para se familiarizar com pessoas que são diferentes deles e que tem crenças diferentes", diz.

Ela decidiu compartilhar a ideia com sua amiga Safaa Bokhari, que é muçulmana, e, juntas, elas idealizaram o projeto. Os pedidos podem ser feitos pelo site.

Veja Também

Comentários