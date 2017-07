Secretária de Estado de Educação assina acordo para o desenvolvimento do projeto “Aprendendo com Arte”

Durante o 18º Festival de Inverno, realizado entre 27 e 30 de julho, em Bonito, a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, assinou com o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, e o diretor executivo do Instituto Arte na Escola, Claudio dos Anjos, acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento do projeto “Aprendendo com Arte”, curso que beneficia 40 professores da Rede Estadual de Ensino. A assinatura foi acompanhada pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

“Aprendendo com Arte” tem o objetivo de envolver e auxiliar o educador na compreensão aprofundada do papel da arte, da cultura, dos potenciais educativos da disciplina, dos espaços culturais e causar um impacto real no ensino em sala de aula. “Só temos a ganhar com esta união. Fico feliz em poder proporcionar para nossos professores este momento de aprofundamento, ampliando conhecimentos que posteriormente serão compartilhados com os estudantes da Rede Estadual”, afirmou a secretária.

O projeto é apresentado em duas modalidades: semipresencial e a distância, destinado a professores de Arte do ensino fundamental e da educação infantil, gestores de escolas e coordenadores pedagógicos. “Este acordo vai permitir que a gente capacite e forme professores da área de Arte, dando toda importância a estes professores, que trabalham formando cidadãos e trabalhando nas tão faladas habilidades socioemocionais”, destacou dos Anjos.

Em 2017, o semipresencial acontece em Campo Grande/MS e São Paulo/SP, em parceria com as Secretarias de Educação e de Cultura. Além do ambiente virtual, a modalidade conta com sete encontros presenciais, uma vez ao mês. É realizado, também, um mapeamento dos espaços e equipamentos culturais das cidades.

A modalidade totalmente a distância atende professores do Brasil inteiro, na Plataforma do Letramento, com material exclusivo e moderação de profissionais especializados. Nessa modalidade, o aprofundamento se dará por prática em vivências virtuais, feito por meio de chats, fóruns entre os participantes, mediadas pelos tutores, de modo a promover a interação entre os participantes.

Texto e fotos: Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Veja Também

Comentários