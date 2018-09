Projeto Ateliê Aberto será uma das atrações na 12ª Mostra Cultural das escolas estaduais de MS

Campo Grande (MS) – Nos dias 1, 2 e 3 de outubro, das 8h às 22h, a capital sul-mato-grossense será o palco para a celebração das diversas manifestações culturais e artísticas, que são os resultados das produções realizadas nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Trata-se da 12ª Mostra Cultural da Escolas Estaduais de MS e o Festival MS in Concert, eventos que são esperados por toda a comunidade escolar e o público em geral.

A comissão organizadora, informou que para essa edição conta-se com a participação de 39 municípios, 117 escolas, 271 apresentações e um quantitativo de 2.561 alunos diretamente envolvidos nas apresentações. Durante os três dias, o público poderá apreciar, gratuitamente, parte das produções que são realizadas pelas escolas estaduais.

As atrações contemplam as diferentes linguagens artísticas tais como: teatro, dança, música, cinema, rádio, fotografia, capoeira, e artes plásticas. Sabe-se que as escolas são grandes difusoras e promotoras do fazer artístico, e que, em muitas comunidades se tornam o principal local para essas práticas, além de que, a arte é uma poderosa ferramenta pedagógica para a formação do cidadão pleno.

A equipe do Núcleo de Arte e Cultura (NAC), pertencente à Secretaria de Estado de Educação (SED), propôs um tema para nortear a Mostra: “As influências culturais na formação da identidade de MS”, com isso, foi possível um trabalho baseado na educação pela pesquisa que fosse a fundo às questões da identidade do sul-mato-grossense.

Sabe-se que somos um estado plural, e que nossa identidade ainda passa por uma crise de formação e de reconhecimento tanto dentro, quanto fora do Estado, e que essa oportunidade, seria um modo de reafirmar nossa tradição cultural através da arte.

Dentre todas as atrações envolvendo as escolas, a produção está preparando mais um projeto que acontecerá durante os dias da Mostra, trata-se do Ateliê Aberto que reconstruirá o cenário de um ateliê de um artista plástico, onde o mesmo se fará presente, pintando ao vivo e dialogando com os presentes, afim de manter um contato direto com os alunos e público em geral, na amostragem de parte de seu processo de criação.

Será a primeira vez que um projeto dessa natureza estará acontecendo na Mostra, e acredita-se que será um momento de muito proveito, pois a educação perpassa os muros escolares e a finalidade é propor um momento de diálogos entre os participantes com uma exposição de telas feitas pelos alunos, que terão a oportunidade de vivenciar as práticas de criação interagindo com um artista profissional.

O escolhido para inaugurar esse projeto foi o artista plástico Cello Lima, sul-mato-grossense natural de Dourados, que também é produtor cultural. Iniciou sua carreira artística no final dos anos 1970, quando entrou no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), onde se formou em Artes Visuais. Nesse período participou de certames e foi premiado na modalidade de desenho do 2º Salão Latino-Americano, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Desde então, não parou mais de produzir. Com larga experiência nas artes plásticas, produções culturais e arte-educação, destaca-se pela grande experiência na feitura de pigmentos orgânicos minerais.

O trabalho de Cello Lima, reflete a genuinidade da arte sul-mato-grossense, pois, tanto a temática empregada, quanto os pigmentos naturais desenvolvidos e usados por ele, são extraídos de terras, e variados minerais da região de Dourados. Destaca-se também pelo modo sustentável com que seus trabalhos são construídos. Todos esses atributos, e o compromisso que esse artista assume ao acentuar em suas produções a preocupação com nosso meio ambiente, chamou a atenção da SED para colocá-lo em contato direto com os alunos e público em geral, visando a contribuição para uma arte-educação de qualidade.

Nesse contexto, a Mostra Cultural promove mais essa inovação, e espera que o público prestigie as apresentações de nossos alunos e artistas profissionais.

A 12ª Mostra Cultural das Escolas de MS acontecerá das 8 às 11h e das 14 às 17h, e o Festival MS in Concert, será das 19h às 21h, nos dias 1,2 e 3 de outubro nas dependências do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Fábio Germano