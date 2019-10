Projeto Arte no Meu Bairo traz cantor Davi Araújo no próximo sábado

Davi será a atração principal e destaca que vai levar seu show completo com coreografias, dançarinos, repertório com músicas do sertanejo universitário, como sucessos de Gusttavo lima, Wesley safadao, maiara e maraisa - Foto: Divulgação/Assessoria

O cantor Davi Araújo irá fazer um super show no próximo sábado (5), em Campo Grande, na Praça do Papa à partir das 20h, pelo projeto Arte no meu bairro da Secretária de Cultura e Turismo, projeto que visa benefeciar os novos talentos da cidade.

Davi será a atração principal e destaca que vai levar seu show completo com coreografias, dançarinos, repertório com músicas do sertanejo universitário, como sucessos de Gusttavo lima, Wesley safadao, maiara e maraisa e também músicas autorais do seu mais recente trabalho como "Safadin" e "Xereta.

Davi que tem viajado o Brasil divulgando o seu trabalho, prepara novidades para esse fim de ano entre Novas músicas, clipes e CD.