Projeto Arte da Palavra traz Carolina Lyra ao Sesc na próxima semana

O projeto Arte da Palavra do Sesc traz a Campo Grande e Corumbá mais uma etapa do “Circuito de Oralidades” neste mês de agosto, com apresentações de Carolina Lyra e foco na literatura infantil. Nesta etapa, a oralidade é privilegiada, voltada a contadores de histórias, saraus, cantadores e apresentações que mesclam poesia com outras manifestações artísticas.



No Sesc Morada dos Baís, a apresentação será dia 03 de agosto, às 18h30 e no Sesc Corumbá, dia 05 às 19h30.



Carolina Lyra possui especialização em educação musical e arte-educação. Trabalha com crianças de todas as faixas etárias desde 2005 onde integrou a primeira formação da banda Ciranda com produtora e a boneca "Nina", sua criação e personagem a partir de então.



Formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), quando defendeu a monografia com o tema "Infância em duas cores" onde debate e desconstrói a influência social da divisão binaria das cores em masculino (azul) e feminino (rosa); e Teatro pela Prefeitura de Aracruz, onde fez parte da “Trupe Iá... Pocô”.



Arte educadora da rede estadual de ensino desde 2007, já deu aula para crianças e adolescentes de todas as faixas etárias. Desde o final da banda, em 2012, focou seu trabalho na recreação e palhaçaria atuando com os principais grupos de artistas do estado com ações envolvendo acrobacias, malabares, cenas de circo, personagens, contação de histórias, roda de brinquedos cantados e jogos de gincana, atuando em colônias de férias, nos eventos dos principais shoppings e eventos particulares e empresariais do Estado.



Sobre o “Arte da Palavra” – O projeto é nacional, contempla 48 cidades do País que serão percorridas por quase 100 escritores com atuação nos eixos: Circuito de Autores, Circuito de Oralidades e Circuito de Criação Literária.



Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Horto, está localizado na rua Anhanduí, 200. O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

