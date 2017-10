Projeto Arte da Palavra encerra 2017 com programação intensa

No dia 05, quinta-feira, às 19 horas, o Sesc Morada dos Baís recebe o finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2017, Alexandre M. Rodrigues (SP), Entropia, e Vanessa Trajano (PI), Mulheres Incomuns, em um bate-papo sobre literatura erótica, mediado por Isloany Machado Machado, escritora e psicóloga.

Já o Circuito de Oralidades será no dia 20 de outubro, às 19 horas, também no Sesc Morada dos Baís, com a apresentação de Denisson Palumbo, da Bahia. Em sua performance, poemas e canções autorais acompanhadas pelo pandeiro, momento para experimentar a palavra viva. Denisson movimenta-se nas artes cênicas, embrenha-se nas letras e faz passeios com a música. Publica livros de poesia de forma alternativa e participa de saraus e slams, entre Salvador e São Paulo. Com participação especial dos compositores locais Vinil Moraes e Chicão Castro.

O encerramento do ciclo 2017 será com o Circuito de Criação Literária, com Marcelino Freire (PE), vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor livro de Contos (2006), de 25 a 29 de outubro. Na oficina "Soltando a língua", Marcelino dará dicas de como "desbloquear" e "enxugar" um texto, trabalhar a concisão, dar voz a uma ideia, criar um personagem, organizar um livro, valorizar o repertório e o vocabulário, seja em qual gênero literário. De 25 a 27/10, os encontros serão das 18h15 às 22h15 e nos dias 28 e 29 das 9h às 13h, na Biblioteca Sesc Horto. A participação é gratuita, para participar é preciso ter pelo menos 16 anos de idade. As inscrições devem ser feitas antecipadamente no Sesc Morada dos Baís.

Sobre o projeto – O Arte da Palavra é o primeiro projeto do Sesc de circuito nacional de promoção da literatura. Ao longo deste ano, foram 13 estados percorridos, democratizando e facilitando o acesso às obras literárias brasileiras em suas variadas manifestações. Até dezembro, o projeto passará por 48 cidades, reunindo 91 artistas e escritores, com atuação nos eixos: Circuito de Autores, Circuito de Oralidades e Circuito de Criação Literária.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. O Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

