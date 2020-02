Programação infantil do Sesc terá quebra-cabeça de argila, contação de histórias e cineminha neste sábado

Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270 - Divulgação

Um sábado com muita diversão e aprendizado está na programação que o Sesc Cultura preparou para 15 de fevereiro. A participação nas ações é gratuita, bastando, no caso da oficina, levar o material.

Com início às 15h, a Oficina quebra cabeça de argila vai ensinar os pequenos a fazerem desenhos para criar um divertido quebra cabeça feito inteiramente de argila. Esta atividade é para os que têm entre 04 e 07 anos, é preciso estar acompanhado de um responsável e levar dois quilos de argila e uma caixa de sapato. Os ingressos serão distribuídos meia hora antes da oficina.

Às 16h30 tem Contação de histórias: “Historietas e Assombretas”, com Arte Negus (MS). Os personagens vão narrar as lendas folclóricas do Brasil.

A última atividade, às 17h30, é o Cine Clubinho que exibe os seguintes curtas da Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada”: Ormie – 3 min., Rodas, band-aids e pirutos – 8min., Kostya – 5min.44, Lumi – 3min., Aula de natação – 9min,10, Corrida – 7min., Grande prêmio – 8min., O príncipe rato – 14min.30.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e a Central de Relacionamento: 13h às 17h30 e das 19h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms