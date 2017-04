Programação do Sesc Morada dos Baís começa hoje com o músico Chokito

A programação do Sesc Morada dos Baís desta semana começa nesta quarta-feira (12), com o músico Chokito. As apresentações são gratuitas.

Quinta, 13, é dia de jazz com a Miguelito`s Band e convidados. “O Sesc desenvolve um papel muito importante na cultura do Estado”, avalia Miguelito. Na Sexta-Feira Santa, 14, não haverá programação.

Sábado, 15, é dia de blues com a Whisky de Segunda. O público poderá apreciar músicas autorais e versões próprias do consagrado blues de ícones como BB King e Ray Charles. Composta por cinco integrantes, a banda já está há 14 anos na estrada e é a única do Estado que toca exclusivamente blues americano.

Veja Também

Comentários