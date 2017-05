Programação do Sesc Morada apresenta novidades na próxima semana

A programação musical do Sesc Morada dos Baís da próxima semana terá pela primeira vez shows com as bandas Catarse Retrô e Gessy & The Rhivo Trio. Além das novidades, muito samba com o Quarteto Samba Choro e a banda Sampri. As apresentações são gratuitas e começam às 20h.



Dia 24, quem abre é o Quarteto Samba Choro, com clássicos como João Bosco, Paulinho da Viola, Pixinguinha e Nelson Cavaquinho. “O Sesc Morada dos Baís é um projeto muito bem organizado, de excelência. Tanto a sonorização quando o espaço é ótimo e tudo colabora para que este projeto seja um sucesso”, diz o vocalista Atilla Gomes. O quarteto também conta com Paulinho Brasilidade, nas percussões, Adriano Praça, a flauta e saxofone e Mestre Jackson, no violão.

Dia 25, quinta, lançamento do primeiro EP da banda Catarse Retrô, Intitulado "Amores Imaginários". A banda congrega MPB, folk, indie e rock alternativo. Formado em maio de 2015, o projeto trouxe a proposta de produzir músicas autorais e, para tanto, pesquisou os estilos de vários artistas e compositores tais como Rubel, Johnny Hooker, Beirut, Ney Matogrosso, Rita Lee e muito mais. A banda é composta por Camila Brusamarello, Breno Mandetta, Matheus Arakaki, Anna Resende, Diego Marques e Kezia Miranda.

As novidades não param por aí. Na sexta, 26, a banda Gessy & The Rhivo Trio, inspirada nos clássicos do blues, surf music e rockabilly da década de 1950, comanda o show. A banda foi formada em abril deste ano, quando os amigos Marcelo Rezende, Rodrigo Gasparetto e Felipe Lira, decidiram trabalhar juntos em uma proposta de som retrô envolvendo os três ritmos. Os três músicos trazem na bagagem grande experiência em outras bandas e atividades no cenário musical de Mato Grosso do Sul. Para completar a nova proposta, a cantora Gessica Fernanda e sua voz melodiosa foi convidada a assumir os vocais.



“O trio se chamava anteriormente Rhivo Trio, nome que surgiu em uma brincadeira entre amigos e como o bom humor é uma das principais características da banda, decidimos manter esse nome, acrescentando agora, o nome da Gessy. E assim surgiu a Gessy & The Rhivo Trio”, conta Marcelo Rezende.

Quem encerra a programação da semana é a banda Sampri que leva ao público toda a energia do samba no dia 27. “Já fizemos parte de vários projetos do Sesc, inclusive na Sexta no Sesc Horto e é como estivéssemos relembrando esses momentos que foram muito importantes para nossa carreira. Participar de um evento em um espaço cultural como o Sesc Morada dos Baís, ponto turístico da cidade e emblemático é uma grande satisfação, sobretudo por poder receber o público de todas as idades e seleto que gosta de samba e poder explorar o repertório”, diz a vocalista, Luciana.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms.

