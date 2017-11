Programação da TV Brasil será transmitida em alta definição pela NET

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, assinou nesta quinta-feira (16) acordo com a NET Claro para que o sinal da TV Brasil chegue em alta definição a todos os assinantes da operadora no país. A programação da TV Brasil será transmitida em sinal digitalizado a partir de 1º de dezembro.

“A EBC [Empresa Brasil de Comunicação] realiza hoje, por meio da TV Brasil, um trabalho muito interessante, significativo de comunicação pública com um jornalismo independente, equilibrado, com uma programação infantil de alta qualidade. A TV Brasil tem melhorado muito e alcançado uma audiência cada vez maior e essa migração para o digital nesse processo de crescimento e expansão”, disse o ministro.

A expectativa da empresa é que a abertura da maior operadora de TV por assinatura do país possa atrair as outras operadoras do setor para parcerias com TV Brasil e aumentar o espectro de audiência da emissora.

“Tecnicamente o processo já estava pronto e graças a intervenção do ministro Sérgio Sá Leitão foi possível entrar no HD. E isso vai permitir a nós um acréscimo de mais de 10 milhões de telespectadores. A gente amplia nosso campo de ação, além de oferecer um produto de melhor qualidade. Agora não devemos nada às TVs comerciais, a TV Brasil tem o mesmo nível de qualidade das TVs que disputam o mercado”, disse o presidente da EBC, Laerte Rímoli.

O diretor de programação da NET Claro, Fernando Magalhães, explicou que o maior impacto será a inclusão da TV Brasil entre os canais mais “zapeados” pelos telespectadores.

“Existem dois aspectos claros. Primeiro, é você dar acesso ao conteúdo em alta definição e o segundo é que ela se posiciona no bloco dos canais de alta resolução. Muitos assinantes começam a procurar canal no bloco HD, então, você não só dá um ganho de qualidade de imagem e som, como também dá um ganho significativo de visibilidade”, disse Magalhães.

Inicialmente, a programação chegará em sinal digitalizado para os assinantes que já tem o equipamento “decoder” HD. Em boa parte do país, o canal da TV Brasil estará na posição 16 e em São Paulo no 518.