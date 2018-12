Programação cultural na Morada dos Baís inclui samba, Beatles Maníacos, MPB e forró

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140 - Arquivo

A semana musical do Sesc Morada dos Baís começa nesta quarta-feira, 05, com apresentação do sambista Gideão. Os shows são abertos ao público, com limitação de 350 pessoas e começam sempre às 20 horas.

Gideão já dividiu palco com nomes como Luíz Ayrão, Almirzinho Serra, Diogo Nogueira, Martinho da Vila, Almir Guineto e Dudu Nobre. Leva músicas autorais de seu DVD e também clássicos do samba como Cartola e Almir Guineto.

Quinta, 06, tem Beatles Maníacos, banda que resgata a memória do quarteto de Liverpool, com um som cuidadosamente regulado para simular os timbres da época, na tentativa de fazer com que as apresentações possam levar o público a uma viagem no tempo.

Na sexta, 07, Gustavo Vargas sobe ao palco com seu estilo próprio, mesclando vários ritmos, como MPB, bossa-nova, rock, forró, samba, jazz, de modo a perpetuar algumas canções que ficaram marcadas pela história nacional e internacional.

O último show da semana musical será no sábado, 08, com o Forró PVC, grupo que conta com músicos de diferentes cantos do Brasil que se juntaram em Campo Grande, misturando suas diferentes referências na paixão e humildade de forrózear e arrastar a chinela no salão.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms