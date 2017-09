Programação cultural na Morada dos Baís começa quarta-feira com samba

A semana será de novidade no Sesc Morada dos Baís. Os shows que começam sempre às quartas-feiras e seguem até sábado são gratuitos, mas o espaço é limitado a um público de 350 pessoas. O espaço bistrô abre às 18h30.

A programação começa com samba na quarta-feira (13). O sul-matogrosense de coração, Chokito abre a semana com energia. Chokito tem vinte anos de carreira e sua banda é formada com rotina de ensaios semanais e trabalho amadurecido.

Quinta-feira (14), é dia de novidade com Marta Cel, que promete muitas surpresas ao longo de seu show, misturando ritmos como samba de Dolores Duran, MPB de Caetano e Elis Regina, Tim Maia, Sandra de Sá, sons da América Latina, entre outros. “São projetos como este do Sesc que movimentam a cena artística musical do Estado”, avalia a cantora, que estreia na condução de um show aberto ao público. Toda a apresentação será acompanhada no violão por Eduardo Martinelli.

Na sexta-feira (15), quem conduz o show é a banda Cover Up. O grupo já atua há mais de 10 anos e tem no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo. “É muito legal participar do projeto porque dá visibilidade e amplia nosso público”, avalia a empresária da banda, Cris Gasparetto.

E encerrando a semana musical, no sábado (16), o blues do Whisky de Segunda. O público poderá apreciar músicas autorais e versões próprias do consagrado blues de ícones como BB King e Ray Charles. Composta por cinco integrantes, a banda já está há 13 anos na estrada e é a única do Estado que toca exclusivamente blues americano.

