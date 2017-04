Programação cultural em São Paulo relembra legado de Mazzaropi

Uma série de programações culturais para reacender a memória de Amácio Mazzaropi. Essa é a proposta do evento em homenagem ao artista, que marcou o cinema nacional e imortalizou o personagem Jeca Tatu. A 24ª Semana Mazzaropi ocorre de hoje (2) até o próximo domingo (9 ), na capital paulista, e terá como tema Mazzaropi, o Brasil e a Felicidade.

Pâmela Botelho, coordenadora do instituto que preserva o legado do artista, informou que a escolha do tema está alinhada ao momento que o país vive. “Volta o Mazzaropi como figura que traz um alívio, que institui uma dignidade, que faz com a que a gente tenha mais esperança.” Ela lembrou o espírito crítico do filho de imigrante italiano, "tanto política quanto socialmente".

Espetáculos, palestras e exibição de filmes ocorrerão em diversos locais da cidade, entre eles o Caixa Belas Artes, Centro de Pesquisa e Formação do Sesc e Centro de Memória do Circo. Um dos destaques é o Show de Variedades, no Armazém da Cidade, no bairro Pinheiros, com números circenses e apresentações musicais.

Circo

“[Nesta edição,] a gente trouxe o circo muito à tona, porque era uma das principais linguagens de Mazzaropi”, esclareceu a coordenadora. No Centro de Memória do Circo, na Galeria Olido, no centro da capital, será exibida a comédia Crime da Cabra, de 2016, que faz uma homenagem ao circo e ao artista. A diretora do filme, Ariane Porto, participa de um bate-papo.

O filme O puritano da Rua Augusta será exibido no dia 8, às 14h30, no Museu da Imigração, na Mooca. Em seguida, haverá uma roda de conversa sobre a imigração italiana, construção da identidade caipira, êxodo rural, modernização de São Paulo na metade do século 20 e o cinema brasileiro.

“Ele passou por toda uma transformação antes de chegar ao cinema. Na década de 1930, vai acompanhando as transformações do Brasil, a industrialização, vê São paulo virar uma metrópole, a mudança de uma população do campo para a cidade. Ele levou tudo isso, essa mudança para o cinema de forma muito sutil, muito ingênua,, disse Pâmela.

Tradição

No espaço do Sesc ocorrerá um encontro, no dia 6, às 19h, para discutir a influência da tradição do cômico caipira em Amácio Mazzaropi e a passagem dele pelos picadeiros. No Caixa Belas Artes, na Rua da Consolação, na região central, serão exibidos os filmes O Corintiano (1966) e Zé do Periquito (1960) nos dias 8 e 9 de abril, em horários ainda a serem confirmados.

Mais informações e a confirmação do horário dos espetáculos e exibições podem ser encontrada na página do Facebook do Museu Mazzaropi.

