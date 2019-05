Programação Cultural do Sesc Morada dos Baís terá samba e rock nacional nesta semana

Os shows começam sempre às 20 horas - Divulgação

A semana reserva animação, nostalgia e novidades para quem for às noites de happy hour do Sesc Morada dos Baís. Os shows começam sempre às 20 horas e são abertos ao público, sujeitos à lotação do espaço, para 350 pessoas.

Quarta, 15 de maio, tem samba com Chokito, que em seus vinte anos de carreira comanda uma banda de trabalho amadurecido e promete, mais uma vez, animar o público.

Quinta, 16, tem novidade no Palco do Sesc com banda Dkukas que leva seu pop rock autoral acumulado em quatro anos de estrada, passando pelos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul. A banda tem violão, Cajon, percussão e violino e já lançou os álbuns “Eu Sei” e “Calça Jeans” e trabalha com venda de CDs nos shows e também de porta em porta.

Sexta, 17, tem apresentação da banda “Moscas de Bar”, embalando o público com clássicos do rock nacional, representado pelo maior roqueiro brasileiro Raul Seixas.

A semana musical se encerra com a nostalgia da banda “On the Road”, no sábado, 18, que transportará todos para uma verdadeira viagem pelos grandes sucessos dos anos 1954 até 1979.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms.