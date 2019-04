Programa infantil

Voltada para o público infantil, a série Bugados começará a ser gravada no fim de maio, em São Paulo. Trata-se de uma sitcom brasileira, que será exibida no canal Gloob, projeto original da Scriptonita Films com produção da Floresta Produções.

Criação é de Luca Paiva Mello e André Catarinacho, terá direção de Fabricio Bittar mostra três personagens de videogame que, cansados de salvar o universo, fogem das telas para viver a grande aventura do mundo real.