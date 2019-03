'Programa da Maisa' estreia com discussão sobre bullying e haters

O Programa da Maisa estreou neste sábado, 16, e, logo no começo, tratou de assuntos sérios: bullying e padrões de beleza. Maisa Silva recebeu a apresentadora e atriz Fernanda Souza e o humorista Matheus Ceará para o bate-papo, que contou com participação da plateia. No Twitter, a hashtag #ProgramaDaMaisa chegou ao topo dos Trending Topics, os assuntos mais comentados na rede social.

Ao começar a conversa com Fernanda, Maisa perguntou se ela, na adolescência, tinha preocupação com o corpo. "Sempre tive preocupação maior se está vivendo um personagem ..., depois desencanei disso, porque não tinha preocupação", afirmou e disse que "quando os personagens valem a pena, a gente tem de encarar a mudança".

Maisa trouxe à tona o tema bullying, e Matheus Ceará disse que sofreu disso quando era criança. "Vim do Ceará, tinah sete, oito anos, só tinha orelha, cabeça e corpo sexo. Qaundo chegou na cidade uma professora de teatro, ela disse que eu não tinha perfil para fazer teatro", contou. "Mas eu agradeço ela todo dia porque se não tivesse sido ela, talvez eu não teria feito o que fiz. Com 14 anos, escrevi meu primeiro show".

Questionada, Fernanda Souza disse que não sofreu bullying na Argentina, país onde a novela Chiquititas foi gravada. Ela completou que, antes, "quem ficava chateado com o bullying não tinha voz para dizer que a 'brincadeira' dói. E a partir do momento que dói não é brincadeira, é bullying". O ator e humorista Oscar Filho ficou responsável no programa pela interação com a plateia e comentários ao longo da atração.

Seguindo na mesma temática, o quadro Banho de Sabedoria fez Matheus Ceará responder de forma sábia os comentários de 'haters' na internet. Uma delas era que Ceará era mais engraçado quando estava gordo. "O humor não está no peso da pessoa, no corpo, está no que ela fala", disse Maisa.

No quadro Submaisa, Fernanda Souza relembrou uma entrevista concedida à Eliana quando tinha nove anos, a abertura de Chiquititas e, por fim, apresentadora e convidados dançaram Remexe, música tema da novela.