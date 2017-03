Programa Curta MS exibe na TV Educativa produções inovadoras e premiadas

Campo Grande (MS) – Em sua segunda edição, o programa Curta MS – uma janela para o audiovisual do Estado exibe nesta sexta (31), às 21h30, com reprise no domingo, às 15h30, no canal da TV Educativa, três curtas-metragens independentes produzidos em Mato Grosso do Sul: Smille, Memória de Luz e Argento.

O curta Smille, de Camila Machado e Steffany Santos, venceu a categoria Ficção no Festival Universitário do Audiovisual – FUÁ – 2013 e ficou em terceiro lugar na mostra do FestCine América do Sul, em 2014. Conta a história de uma garota triste, com problemas em família. Ela pega o ônibus todos os dias com o mesmo garoto, que vê a tristeza dela e tenta fazê-la sorrir.

Mémoria de Luz, de Farid Fahed, foi parte do projeto Campo Grande meu Amor, realizado em 2013. Apresenta um pouco da trajetória do fotógrafo Roberto Higa, que possui um dos maiores acervos de imagens do Estado. Retrata a memória deste artista das lentes que registrou muito da nossa cultura.

Já Argento, de Mariana Sena, foi produzido com recursos do Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Com influência do expressionismo alemão e do surrealismo, não utiliza diálogos, retomando o desafio de passar sentimentos pelo que é mostrado na tela.

O programa Curta MS – uma janela para o audiovisual do Estado é fruto de uma parceria entre a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – por meio do Museu da Imagem e do Som e da Gerência de Difusão Cultural com a TV Educativa. Também conta com o apoio da Associação de Cinema e Vídeo do Estado.

É um projeto conjunto que tomou forma e que foi lançado na sexta-feira (24), celebrando os 40 anos de Mato Grosso do Sul. O objetivo é tornar acessível a produção independente de diretores e produtores locais.

Serviço: Para quem tiver interesse em exibir seu curta basta enviar e-mail para [email protected].

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Cena do filme Argento

Veja Também

Comentários