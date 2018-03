Programa Curta MS exibe documentário sobre a criação do Estado sob perspectiva de mulheres artistas

A Criação de Mato Grosso do Sul a partir da perspectiva de artistas visuais que vêm transformando e construindo este cenário no Estado - Divulgação

Mulheres em obras

A Criação de Mato Grosso do Sul a partir da perspectiva de artistas visuais que vêm transformando e construindo este cenário no Estado. Com imagens de arquivo e entrevistas, o documentário mostra a importância das obras como registro de um tempo e o processo criativo, às vezes conflitivo, das mulheres no universo artístico.

O curta foi produzido ao longo do curso “MS 40 anos em Histórias Cinematogáficas”, em 2017, uma parceria da TV Educativa e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A coordenação dos trabalhos e aulas teóricas ficaram a cargo de Carlos Diehl, diretor e editor da TVE e da jornalista e coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro.

O programa Curta MS – uma janela para o Audiovisual do Estado é fruto de uma parceria entre a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS) e da Gerência de Difusão Cultural com a TV Educativa. Também conta com o apoio da Associação de Cinema e Vídeo do Estado. O objetivo é tornar acessível a produção independente de diretores e produtores locais.

Programa Curta MS

Curta: “Mulheres em Obras”, com direção de Ana Rita Moraes Dorneles.

Data: 6 de março de 2018 (terça-feira)

Horário: 22 horas

Transmissão: TV Educativa, canal 04 da TV aberta e canal 15 da TV a Cabo NET

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)