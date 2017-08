Programa Curta MS desta sexta-feira homenageia Campo Grande com série de curtas-metragens

Campo Grande (MS) – A edição do Curta MS desta sexta (25.8) comemora o aniversário de Campo Grande com a série de curtas-metragens Campo Grande Meu Amor II, realizada em 2013 pelo Pontão de Cultura Guaicuru na Comunidade Quilombola Tia Eva.

O curta “Tia Eva” tem direção de Ana Carla Pimenta e Vânia Lúcia Duarte e faz um retrato de Tia Eva, ex-escrava que chegou em Campo Grande em 1905, época da formação da cidade, na visão de seus descendentes que lutam para manter vivas as origens e as tradições de uma comunidade quilombola.

“Memórias de Luz”, de Farid Fahed, aborda o trabalho de Roberto Higa, campo-grandense, fotógrafo apaixonado pelo trabalho, com um acervo de mais de 250 mil imagens que contam 46 anos de história de MT e MS, e que marca toda uma geração com suas recordações fotográficas. O curta faz uma reflexão sobre a importância do passado no presente e no futuro da cidade.

“O olhar indígena sobre Campo Grande”, dirigido pelo terena Sidney Morais de Albuquerque, faz um relato de lideranças indígenas de várias etnias que vieram a Campo Grande em busca de melhores condições de vida e educação para seus filhos. Apesar das dificuldades do dia a dia, sentem-se acolhidos e com esperança no futuro de seus filhos.

O curta com direção de Merielle Oliveira, “Olhar diferente”, conta a história do campo-grandense Bruno, que aos seis anos de idade, teve sua vida transformada por um acontecimento. O que parecia um obstáculo intransponível tornou-se um estímulo para a construção de uma vida saudável e vitoriosa.

Em “Clave Latina, o diretor André Knöner Monteiro acompanha artistas de rua vindos de várias partes do continente latino, que por alguns meses, dias ou semanas, vivem a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um rico elo cultural se estabelece entre mundos com pontos de vista, valores e atitudes tão diversas.

O programa vai ao ar hoje, na TV Educativa, às 22h, com reprise na terça-feira (29.8), às 22h30. A TVE pode ser sintonizada no canal 4 da TV aberta e no 15 da NET.

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

