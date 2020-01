Programa cultural no Sesc Morada dos Baís começa na quarta com muita música

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140 - Divulgação

A animação desta semana no Sesc Morada dos Baís começa na quarta-feira (15), com clássicos do samba interpretados pelo Grupo Humildemente.

O grupo foi criado a partir de uma amizade de aproximadamente doze anos. Em 2016 surge o desejo de formar o grupo, e depois de um ano projetando e amadurecendo ideias, em setembro de 2017 o Humildemente se formou.

Na quinta-feira, 16, tem rock nacional com Farrapos e Trapos. No repertório, Barão Vermelho, Nenhum de Nós, Cazuza, RPM, e também dando ênfase as novas bandas que surgiram no decorrer dos anos como o Rappa, Nando Reis e o Teatro Mágico. Uma viagem da nostalgia até aos ritmos atuais.

Na sexta-feira, 17, show de Marlon Maciel e o Grupo Trem Pantaneiro, que vai levar ao público toda musicalidade regional e sertaneja.

A semana musical se encerra no sábado, 18, quando a banda Fusca 69 sobe ao palco com rock clássico e blues, tendo como influências Rolling Stones, Jimi Hendrix, Steve Ray Voughan, Eric Clapton, Bêbados Habilidosos, Barão Vermelho, Saco de Ratos, Celso Blues Boys, Raul Seixas.

Lídia Baís – Aproveite a visita no Sesc Morada dos Baís para experimentar as novidades do cardápio regional, assinado pelo chef Marcílio Galeano e conhecer a Casa de Memória Lídia Baís, que envolve móveis do antigo casarão, timeline de notícias relevantes referentes à família e à Casa, pontos turísticos de Campo Grande mostrados em touch screen, instrumentos, indumentárias e discos de Lídia Baís. O espaço pode ser visitado de terça a sábado, das 14h às 20 horas.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 19h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms