Programa prorroga inscrições para o dia 12 de março

A agenda inclui compartilhamento de boas práticas e o início da formação, com o módulo sobre Pesquisa da Comunidade - Foto: Flávia Ribeiro

O Programa Conecta Biblioteca continua com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 12/03, em todo o Brasil. Com os objetivos de fortalecer as habilidades dos profissionais de bibliotecas e incentivar o papel desses espaços no desenvolvimento de comunidades, o Conecta Biblioteca lançou uma convocatória que irá selecionar 108 bibliotecas públicas no País. O edital completo está disponível no site www.recode.org.br/convocatoria.

É o segundo ano consecutivo que a ONG Recode e a Caravan Studios realizam uma intensa articulação para fomentar o uso desses espaços públicos a partir de uma escuta qualificada das demandas da população local. Em 2017, o programa impactou 79 mil pessoas direta e indiretamente nos 86 municípios participantes de 24 Estados e DF, por meio de 92 bibliotecas e 550 jovens voluntários.

“Um dos objetivos do programa é exatamente contribuir para a sustentabilidade das iniciativas propostas, dando protagonismo aos jovens e aos profissionais de bibliotecas como agentes de transformação social. Isso reforça o potencial da iniciativa para contribuir com políticas públicas de valorização do livro e leitura e acesso à informação e educação”, comenta o presidente da ONG Recode, Rodrigo Baggio.

A convocatória está aberta a bibliotecas públicas estaduais ou municipais situadas em municípios com até 400 mil habitantes ou Distrito Federal, com no mínimo 3 computadores voltados ao uso da comunidade e conectados à Internet. Também é necessário ter cadastro atualizado junto ao sistema nacional de bibliotecas públicas e sistemas estaduais.

Como marco das atividades em 2018, o programa reunirá cerca de 200 participantes das duas etapas no II Encontro Nacional Conecta Biblioteca, em maio, no Rio de Janeiro, com presença dos parceiros do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB). A agenda inclui compartilhamento de boas práticas e o início da formação, com o módulo sobre Pesquisa da Comunidade. Ao longo do programa, a formação ainda irá contemplar temas como estratégias de comunicação, gestão participativa e articulação, visando a implementação de uma programação para atrair novos usuários para esses equipamentos culturais, especialmente jovens.

Sobre o Conecta Biblioteca:

Realização da ONG Recode e da Caravan Studios, o Conecta Biblioteca é um programa nacional de estímulo à transformação social por meio de bibliotecas públicas, espaços vitais para o desenvolvimento de comunidades. Para isso, promove apoio e formação a uma rede de profissionais de bibliotecas, estimulando-os a aprofundarem sua atuação como agentes de transformação. Adicionalmente, o Conecta Biblioteca visa contribuir com o fortalecimento e a sustentabilidade da rede nacional de bibliotecas.

Sintonizado com as políticas públicas para o setor, o Programa está orientado pelas metas estabelecidas no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Plano Nacional de Cultura (PNC) e também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). O Conecta Biblioteca tem o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates.

