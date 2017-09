Professor lança livro sobre a cultura popular de Campo Grande

O livro tem o enfoque contribuir com a preservação e difusão cultural / Divulgação

Criado pelo professor Leonardo Vieira, da Escola Municipal Prof. Adair de Oliveira, a obra propõe um passeio pelas ruas e avenidas da Capital, desvendando informações que se instauraram durante o tempo.

O livro tem o enfoque contribuir com a preservação e difusão cultural em conjunto com a figura do professor, principalmente ao professor de arte, que almeja levar um pouco de Campo Grande à sala de aula.

De forma lúdica o livro propõe entregar uma linguagem lúdica. Os contos dialogam com o imaginário da cidade e trazem histórias que permeiam a vida do Campo-grandensse. A obra foi elaborada com o intuito de valorizar a própria cultura de Campo Grande.

A temática do livro rodeia a cultura dos povos que vieram como os índios, paraguaios, japoneses, árabes mineiros, português e outros. São contados histórias, mitos, causos ou lendas, amorosas e mirabolantes.

No evento também irá ter participação de uma orquestra, contação de historias e de exposição de taiko, um tipo de apresentação de dança japonesa com tambores. Também, na oportunidade do evento, serão sorteados aos visitantes livros.

Também será sorteado para o público presente um quadro de uma obra de arte exclusiva. O público estará concorrendo a posters com a temática do livro.

Exemplares do livro Ibirocai foram distribuídos por todas as Escolas da Rede Municipal de Educação – REME. O livro esta em sua primeira edição e foram confeccionados ao todo seis mil livros.

Ibirocai

Ibirocai vem da língua guarani e significa “águas que rolam”; das águas que pela expressão popular “não movem mais moinhos”, mas abrem caminhos para novos tempos; de outrora, hoje e amanhã; da vida que anseia mudança; da herança, cultura e tradição; da modernidade e da evolução.

O livro teve incentivo do FMIC – Fundo Municipal de Investimento Cultural, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMIC.

