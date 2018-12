Professor de Harvard sugere porções com apenas 6 batatas fritas

Já imaginou ir ao McDonald's ou ao Burger King e, para acompanhar seu hambúrguer, pedir uma porção com... seis batatas fritas? É a sugestão dada por Eric Rimm, professor do departamento de epidemiologia e nutrição do departamento de saúde pública da universidade de Harvard.

Em entrevista a uma reportagem do jornal americano The New York Times na semana passada que abordava um estudo que indica que o consumo de batatas fritas está associado a altas taxas de mortalidade, Rimm fez a polêmica sugestão.

"Acho que seria legal se a sua refeição viesse com uma salada de acompanhamento e seis batatas fritas."

A fala do professor, porém, acabou viralizando nas redes sociais, onde muitos internautas apontaram a 'impossibilidade' de comer apenas seis batatas fritas em uma refeição.

Eric falou sobre a repercussão de seu conselho em entrevista à Vanity Fair: "Eu sou um monstro? Diversos tuiteiros no Reino Unido e nos Estados Unidos estão agindo como se eu tivesse acabado de causar a terceira guerra mundial!"

"Eu estava apenas sugerindo que os restaurantes pudessem oferecer opções de porções muito menores de batatas fritas para aqueles que querem sentir o gosto, mas não precisam de uma cesta inteira à nossa frente em uma refeição", explicou.

Em seguida, fez questão de ressaltar seu ponto: "Pelo amor de Deus, uma porção grande de batatas fritas do McDonald's tem 510 calorias. São quase quatro latas de Coca-Cola. Como o seu estômago se sente agora?"

O professor ainda garante que não tem nada contra as batatas: "Quem não gosta de batatas fritas? Eu muito dificilmente as peço, porém frequentemente as recebo quando esqueço que elas vem junto com o sanduíche nos restaurantes."