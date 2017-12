Produtoras confirmam data de lançamento do novo 'Hellboy'

O remake de Hellboy já tem data para chegar aos cinemas. As produtoras Lionsgate e Summit Entertainment confirmaram nesta semana que o longa estreia nos cinemas norte-americanos em 11 de janeiro de 2019.

Com direção de Neil Marshall (Abismo do Medo, Game of Thrones e Westworld), a produção traz David Harbour (Stranger Things) no papel do herói. Ian McShane (John Wick 2) e Milla Jovovich (Residente Evil) também integram o elenco.

Mike Mignola, criador de Hellboy, será um dos roteiristas do filme ao lado de Andrew Cosby e Christopher Golden. Hellboy e Hellboy II: O Exército Dourado, dirigidos por Guillermo del Toro, arrecadaram quase US$ 300 milhões nas bilheterias do mundo todo.