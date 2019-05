Produtora critica Dead Kennedys Após cancelamento de shows no Brasil

A produtora EV7 Live publicou um comunicado na noite da última sexta-feira, 3, em que dá a sua versão sobre o cancelamento dos shows da turnê da banda de punk americana Dead Kennedys que seriam realizados no Brasil em 2019.

"Tudo o que queríamos era que a banda arcasse com os custos de reembolso daqueles que compraram ingresso antecipadamente. Todos os nosso e-mails foram negligenciados", informou a organizadora dos eventos em nota.

A produtora ainda publicou um print que alega ser de um e-mail que teria sido enviado por East Bay Ray, guitarrista da banda, aprovando a arte feita pelo ilustrador brasileiro Cristiano Suarez, que culminou no cancelamento das apresentações.

"Fizemos um acordo para continuar com os eventos na quarta-feira, dia 24, mas a banda rompeu este acordo de maneira unilateral na sexta, dia 26, anunciando o cancelamento dos shows", prossegue o comunicado.

A produtora ainda fez insinuações sobre as atitudes tomadas pelo Dead Kennedys: "A banda decidiu não devolver o dinheiro dos fãs. Em sua própria nota de cancelamento, a banda disse que pretende doar parte do dinheiro dos fãs que compraram ingresso para 'instituições de caridade'. Não informaram quais instituições nem qual valor. Todos sabem o nome disto."

A empresa ainda afirma que venderá camisas com a polêmica arte substituindo o nome Dead Kennedys por Chicken Kennedys. "Atenção: Chicken Kennedys não possui relação alguma com nenhuma banda que você conhece e não infringe nenhum direito autoral ou propriedade intelectual", afirmam na nota.

Por fim, são repassadas informações sobre reembolso para fãs que adquiriram ingressos para os shows que foram cancelados.

Confira abaixo a íntegra do posicionamento da produtora EV7 Live sobre o cancelamento dos shows da turnê do Dead Kennedys no Brasil:

"Nota oficial sobre o cancelamento dos shows do Dead Kennedys no Brasil

Fomos bombardeados de e-mails e telefonemas desde a segunda feira da semana passada (22) por causa do famigerado poster que criamos para a turnê do Dead Kennedys no Brasil. Em respeito à banda e pelo contrato que tínhamos, nos abstivemos de fazer qualquer comentário público sobre o assunto - até agora. Na última sexta-feira, sem nos comunicar previamente ou mostrar qualquer boa vontade de discutir a questão, a banda anunciou o cancelamento dos shows no Brasil.

Ao longo da última semana, enviamos vários e-mails à banda, seu empresário e agente de reservas. Chegamos a oferecer a eles um generoso bônus para que reconsiderassem a possibilidade de vir e fazer os shows. Também oferecemos vários cenários amigáveis de cancelamento. Tudo o que queríamos era que a banda arcasse com os custos de reembolso daqueles que compraram ingresso antecipadamente. Todos os nossos e-mails foram negligenciados.

Diante da ausência de interesse da banda por um acordo amigável, não temos mais por que segurar nada. Vamos lá.

1) O conteúdo da arte foi aprovado por East Bay Ray diretamente ao desenhista, Cristiano Suarez. Abaixo (nos comentários) o print do e-mail que poderíamos ter soltado semana passada, mas que seguramos na tentativa de contornar o problema.

2) O Instagram oficial do Dead Kennedys compartilhou o poster. Print também nos comentários. Foi o compartilhamento pela página da banda que levou à viralização da imagem.

3) Horas depois que a imagem já era viral e trending topics no Twitter, a banda nos escreveu dizendo que a arte não havia sido aprovada para uso e que deveria ser retirada de toda a internet. Já era tarde, evidentemente.

4) Fizemos um acordo para continuar com os eventos na quarta-feira dia 24, mas a banda rompeu este acordo de maneira unilateral na sexta dia 26, anunciando o cancelamento dos shows.

5) A banda decidiu não devolver o dinheiro dos fãs. Em sua própria nota de cancelamento (que eles apagaram, mas pode ser lida em qualquer lugar na internet), a banda disse que pretende doar parte do dinheiro dos fãs que compraram ingresso para "instituições de caridade". Não informaram quais instituições nem qual valor. Todos sabem o nome disto.

6) Nós da EV7 Live vamos arcar com o custo astronômico de reembolso de todos os ingressos. Para tanto, estamos abrindo venda de camiseta e pôsteres especiais com a famigerada arte no intuito de levantar recursos para cobrir o reembolso da galera. Não usaremos nome ou marca da banda no pôster. Site para aquisição de camiseta e pôster.

7) Para aqueles que, como a gente, ficaram bastante decepcionados com tudo o que aconteceu de uma semana para cá, estamos com uma versão da camiseta chamada "CHICKEN KENNEDYS". Atenção: "Chicken Kennedys" não possui relação alguma com nenhuma banda que você conhece e não infringe nenhum direito autoral ou propriedade intelectual. Se você está fazendo associação com alguma banda, isto é coisa da sua cabeça.

8) As vendas serão feitas exclusivamente pelo site https://ev7live.lojaintegrada.com.br e o frete já está incluso no preço dos produtos. As tiragens são limitadas e todos os recursos advindos da arte serão usados para cobrir o rombo causado pela inconsequente decisão da banda. Também está incluso no preço os devidos royalties ao autor da arte, Cristiano Suárez.

8) Comprando camiseta e poster no site abaixo, vocês terão certeza de que estarão adquirindo um produto com máxima qualidade de impressão. É possível encontrar a arte em outros sites por aí, mas eles estão usando imagens em baixa resolução. Além disso, comprando no site abaixo, vocês estarão ajudando uma produtora que foi lesada financeira e moralmente por pessoas mal organizadas, além de remunerar de maneira justa o ilustrador.

9) Sobre os reembolsos:

Rio: quem comprou presencialmente pode dirigir-se à bilheteria do Circo Voador. Quem comprou on-line basta aguardar o reembolso automático pela Tudus.

São Paulo, Belo Horizonte e Brasília: seja presencial ou online, os compradores devem preencher este formulário e aguardar instruções de reembolso pela TicketBrasil a partir de hoje.

Dead Kennedys

Diferente do afirmado pela produtora e pelo ilustrador, no fim de abril, o Dead Kennedys divulgou uma nota afirmando: "o cartaz foi divulgado pelo organizador dos shows sem o conhecimento do Dead Kennedys e não foi autorizado."

Dias depois, o Dead Kennedys divulgou uma nota oficial informando o cancelamento dos shows. Confira a íntegra abaixo:

"Ok Pessoal; o promotor no Brasil realmente não soube como gerenciar as coisas da forma correta. Sem nos contatar sobre o assunto, ações estúpidas foram tomadas e que fizeram com que os pregadores de ódio se manifestassem por todos os lados. Mesmo assim, nós consideramos que o pôster ficou bem legal e nós concordamos com a idea; as consequências criaram uma situação bastante perigosa para nossos fãs que frequentam nossos shows. Nós nunca colocamos nosso público em risco, visto que isso não representa o que somos. Por esta razão, infelizmente estamos bastante tristes em informar que a banda não mais poderá tocar no Brasil este ano; sentimos que esta é realmente a única alternativa de manter as pessoas seguras. Nós faremos uma doação da porcentagem dos rendimentos que nos foram antecipados para uma instituição de caridade. - Dead Kennedys"