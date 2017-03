Produtor de Justin Bieber diz que fará música com Anitta

Anitta tem dado dicas sobre seu próximo single nas últimas semanas, mas ainda não revelou muitos detalhes. Na última terça-feira, 28, a cantora publicou um vídeo no Stories do Instagram dizendo que terá "clipe novo" e "lançamento da turnê" nos próximos meses. Mas não foi só ela quem deu "spoilers" sobre a nova música.

Durante entrevista à Rádio Disney exibida ao vivo no Facebook, o produtor de Justin Bieber, Maejor Ali, revelou que vai lançar uma música com Anitta. Uma ouvinte perguntou com qual artista brasileiro o produtor faria uma música, e ele citou alguns.

Então o entrevistador perguntou se ele iria fazer alguma música com Anitta, ao que o americano respondeu: "Sim, eu vou fazer uma música com Anitta". O apresentador então questionou o nome da música. "É segredo! Não posso contar", afirmou Maejor Ali, ressaltando que, quando puder, vai contar à rádio primeiro.

